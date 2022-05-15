Загалом за добу українські захисники відбили 17 атак ворога.

На Донбасі за добу українськими Збройними силами збито 2 російські гелікоптери та 5 безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляє угруповання Об’єднаних сил, окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 1 артилерійську систему; 6 одиниць бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10"", - наголошується в повідомленні.

При цьому, загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки.

"Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апаратів окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил "розпакували" третю сотню збитих літаків російських окупантів. Зокрема на Харківщині було збито 201-й винищувач окупантів.

Також минулої доби протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито 7 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

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