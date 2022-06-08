Тільки каска окупанта якимось дивом вціліла – сам вояка просто випарувався.

Українські військові перетворили черговий російський "панцирник" на купу заліза кількома пострілами зі шведського протитанкового гранатомета АТ-4.

Відео опублікували на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На кадрах видно, що залізяка буквально розлетілась на маленькі шматочки після зустрічі зі шведським побратимом. Тільки каска окупанта якимось дивом вціліла – сам вояка просто випарувався. Такий навіть на добрива не піде.

"Декілька пострілів зі шведського гранатомета АТ4 і російські окупанти перехотіли кудись йти. Скоріше правильніше буде сказати, що вони пішли в єдиному правильному напрямку", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про втрати ворога на війні

За 105 днів повномасштабної війни ЗСУ "відкобзонили" близько 31 тис. 500 російських вояк. Лише за останню добу було утилізовано ~140 окупантів. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському напрямку, де противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення.

Раніше УНІАН ділився потужним відео, на якому бійці ЗСУ влучним ударом з української "Стугни-П" знищили натовп окупантів. У ролику помітно, як ворогів буквально розірвало на частини.

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