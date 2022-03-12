ЗСУ дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник, в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.

Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

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