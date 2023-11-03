На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили десятки атак та вели штурмові дії на кількох напрямках.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загалом відбулося 50 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали понад 20 населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Серебрянське лісництво Луганської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської та Миколаївської.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Харківської області, де українські захисники відбили близько 10 атак противника. На Лиманському напрямку загарбники наступальних дій не вели.

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"На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 10 атак ворога", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

Також на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області.

Крім того, на Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - наголошується у повідомленні.

Зауважується також, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області Росії.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Генштаб також поінформував, що уночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракету.

Йдеться про 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 безпілотника та ракету було знищено.

Водночас ЗСУ, за даними ISW, просунулись на лівому березі Херсонщини.

Загальні втрати Росії на фронті наразі становлять близько 302 420 осіб.

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