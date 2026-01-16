На Запоріжжі рознесли склад боєприпасів окупантів: Генштаб розкрив деталі

Також Генштаб уточнив результати удару по заводу "Атлант Аеро" в Таганрозі.

В ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії у місті Приморськ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, удару завдано у межах заходів зі зниження наступальних можливостей окупантів.

"Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уточнено результати удару по підприємству "Атлант Аеро" у місті Таганрог Ростовської області РФ. Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюють заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та воєнно-економічного потенціалу російських окупантів з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - зазначили у Генштабі.

Удар по "Атлант Аеро"

13 січня Сили оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро" в Ростовській області.

На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон"

