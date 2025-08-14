НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне для армії окупантів.

У ніч на 14 серпня безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони атакували нафтопереробний заводу (НПЗ) у Волгограді, внаслідок чого на об'єкті сталися масштабні пожежі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що в даний час відомо про виникнення сильних пожеж на НПЗ, але детальні наслідки вогневого ураження поки що уточнюються.

В Генштаібі ЗСУ деталізували, що Волгоградський нафтопереробний завод є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тон нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для армії РФ.

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорці та послаблення її армії. Росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України", - наголосили у Генштабі.

Удари по російських НПЗ

13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Брянській області. За даними ГУР Міноборони, під удар потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу в місті Унеча.

Операція була здійснена ГУР спільно з підрозділами Сил Оборони України. У Генштабі зазначили, що зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також була інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

