Сили оборони уразили виробництво дронів у російському Таганрозі: що відомо

Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.

Сили оборони України завдали удару по заводу з виробництва дронів "Атлант Аеро", що знаходиться Ростовській області Росії.

Як повідомили в СБУ, українська спецслужба разом із ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва дронів у російському Таганрозі.

"Центр спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України завдали удар по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро", який розташований у Таганрозі Ростовської області РФ. В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа", - заявили в СБУ.

Йдеться, що "Атлант Аеро" займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також складових частин для БпЛА "Оріон" для окупаційної армії.

Ураження заводу, зазначають у Службі безпеці, знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності загарбників щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.

"Кожна зупинена лінія виробництва – це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки. СБУ разом із Силами безпеки й оборони продовжує ефективну роботу зі зменшення військового потенціалу РФ. "Бавовна" на підприємствах російського ВПК палатиме й надалі", - підкреслили у спецслужбі.

Удари по нафтобазі "Жутовська" у РФ - подробиці

Як писав УНІАН, у ніч проти 10 січня Сили оборони України уразили нафтобазу "Жутовська", яка знаходиться у Волгоградській області РФ. Ця нафтобаза залучена до забезпечення пальним підрозділів російських військ. Також на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії РФ. Крім того, уражено пункт управління БпЛА росіян в районі Покровська Донецької області. На Донеччині ще було атаковано низку цілей противника, зокрема, зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії, командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тощо.

