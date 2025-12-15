На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".

Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo).

Це була спільна операція 13-того Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Як повідомив прес-центр СБУ, унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

Зазначається, що на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

В СБУ поінформували, що вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів США.

"З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів", – наголосили в спецслужбі.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", що працюють у Каспійському морі.

Удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

