СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, - джерела

Було успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії "Лукойл".

Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, цього разу "бавовна" завітала на бурову установку на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера).

За словами співрозмовника, бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.

Варто зазначити, що родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

Також в нейтральних водах Середземного моря оперативно-бойовий підрозділ СБУ "Альфа" уразив повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL.

