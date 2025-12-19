СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, - джерела

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії "Лукойл".
Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, цього разу "бавовна" завітала на бурову установку на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера).
За словами співрозмовника, бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.
"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Удари по об'єктам РФ - останні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.
Варто зазначити, що родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.
Також в нейтральних водах Середземного моря оперативно-бойовий підрозділ СБУ "Альфа" уразив повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL.