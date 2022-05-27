По них було завдано артилерійського удару.

Зафіксовано бойове застосування російських бойових машин підтримки танків "Термінатор".

На фото українських розвідників російські танки і БМПТ Термінатор виїхали на висоту для обстрілу району траси Бахмут – Лисичанськ.

По них було завдано артилерійський удар. Результат невідомий.

Раніше вже повідомлялося, що єдина діюча в Росії рота БМП-Т "Термінатор" була перекинута під Сєвєродонецьк.

Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час боїв в Афганістані і Чечні.

Район Сєвєродонецька залишається одним з найближчих тактичних пріоритетів Росії. Однак при наявності максимум 10 "Термінаторів " вони навряд чи матимуть істотний вплив на операцію із захоплення міста, вважають британські розвідники.

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