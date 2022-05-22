Район Сєвєродонецька залишається одним з найближчих тактичних пріоритетів Росії, вважають розвідники.

Єдина у Росії діюча група машин підтримки танків БМП-Т "Термінатор", найімовірніше, перекинута на Сєвєродонецький напрямок.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

"Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетна центральна група військ (ЦГВ), яка є єдиним з'єднанням, що виставила цю машину", - повідомляють військові.

Ця група раніше зазнала великих втрат, не зумівши прорватися на схід від Києва на першому етапі вторгнення.

Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час боїв в Афганістані і Чечні.

Район Сєвєродонецька залишається одним з найближчих тактичних пріоритетів Росії, вважають розвідники. Однак при наявності максимум 10 "Термінаторів " вони навряд чи матимуть істотний вплив на операцію із захоплення міста.

Як писав УНІАН, протягом 21 травня російські війська атакували Сєвєродонецьк відразу з чотирьох напрямків, але зазнали великих втрат і відступили.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують наступ на сході, зусилля зосередили на захопленні Луганської області; підтягують сили на північ від Харкова.

На думку аналітиків з ISW, рашисти мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області і просування на Запоріжжя.

Відзначається висока концентрація військ в Інженерному неподалік Гуляйполя.

На межі Херсонської і Миколаївської областей ворог проводить розвідку позицій ЗСУ, втратив ще один БПЛА.

Українські військові також знищили самохідну гармату великої потужності "Піон", з якої обстрілювали Сєвєродонецьк та знищили Павлоградський міст.

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