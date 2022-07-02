Противник залишив населений пункт Іванівка.

Збройні Сили України відбили кілька атак ворога на різних напрямках.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу станом на 18:00 суботи.

На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. На кількох напрямках відбито ворожий штурм.

"Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили", - зазначає Генштаб.

На Харківському напрямку ворог обороняє раніше зайняті позиції і обстрілює із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.

"Противник вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10", - повідомляє Генштаб.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, а також ведуть повітряну розвідку БпЛА. Один населений пункт звільнено.

"За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка", - повідомляє Генштаб.

На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки і за результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового.

"Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти", - наголошують у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки.

"Завдавав авіаударів неподалік Павлівки. Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад", - повідомляє Генштаб.

Як писав УНІАН, раніше в ОК "Південь" показали "кладовище" російської техніки на Херсонщині.

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