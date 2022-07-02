Перша причина - сіяти паніку та недовіру на території України.

Однією з причин ракетного терору з боку Росії є сіяння паніки серед українців.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Перша причина - сіяти паніку та недовіру на території України. Паралельно з цим російські медіа запускають наратив про те, що якби Україна не оборонялася, то не зруйнувалися б наші міста. Тобто навіщо оборонятися і вмирати - так нас не можуть "захистити". Денисенко зазначив, що всі російські Telegram-канали з цього місяця активно почали продукувати саме такий наратив, і він стає одним із 5-6 головних.

Друга причина - це тиск Захід. Росія намагається показати Заходу: або ви сідаєте з нами за стіл переговорів, або нам плювати на все. Йдеться про підняття ставок.

Третя причина - російська еліта, яких Путін "вимазує в кров" цими ракетними обстрілами. Він говорить, що у вас є два варіанта: або ви зі мною, або вас немає на світі.

Як відомо, 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

Своєю чергою місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.

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