Вони хоча б залишилися живі.

Збройні сили України продовжують ефективно боротися проти путінських терористів. Наші солдати не тільки знищують бійців і техніку ворога, а й беруть полонених. Наприклад, нещодавно вдалося затримати майора, заступника командира батальйону та громадянина України за сумісництвом. У 2014 році він зрадив батьківщину і приєднався до РФ. А нещодавно стало відомо про те, як ВСУ змогли взяти в полон групу окупантів в Миколаївській області.

На відео нижче показується, як солдати "другої в світі армії" йдуть з піднятими руками в супроводі наших захисників. Всі полонені погано одягнені і мовчать, коли їх запитують про мету прибуття в Україну. Цю групу окупантів чисельністю близько 10 осіб вдалося захопити в місті Снігурівка. Можна сказати, що солдатам РФ ще пощастило. Тепер їх хоча б нагодують, а не знищать, як тисячі інших супротивників.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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