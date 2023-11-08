Аристархов відправився на війну у вересні 2023 року і потрапив до загону "Шторм Z".

Під Авдіївкою ліквідували соратника лідера російського неонаціоналістичного угруповання Максима Марцинкевича (Тесака) - неонациста Максима Аристархова, який рік тому отримав 16 років колонії за подвійне вбивство. Про це повідомляє Regnum з посиланням на джерело, а також інформацію виданню підтвердила його сестра Анастасія.

"Тіло шукають і не можуть знайти. Ми довгий час самі шукали, тому що він перестав виходити на зв'язок. Його товариші по службі, які були з ним у загоні, розповіли, що в них прилетів касетний боєприпас. Двоє людей опинилися в лікарні після прильоту, а мій брат загинув", - сказала Анастасія Аристархова.

За даними Regrum, Аристархов відправився на війну у вересні 2023 року і потрапив в загін "Шторм Z". Аристархов у липні 2022 року отримав 16 років позбавлення волі у справі про вбивство двох осіб у 2007 році на ґрунті міжнаціональної ненависті. Звинувачення Аристархову були пред'явлені на підставі свідчень Марцинкевича, які він дав незадовго до своєї загибелі в колонії.

Відео дня

Втрати РФ в Україні - деталі

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів. Також знищено 72 одиниці різноманітного озброєння ворога. Загалом, бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2023 року орієнтовно склали вже 306860 осіб.

Українські воїни ліквідували одного з топ-окупантів - командира козачого батальйону "Терек" Володимира Володимировича Попова 1954 року народження з позивним "Кедр".

Вас також можуть зацікавити новини: