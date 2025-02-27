Повітряні сили завдали високоточного удару.

У вівторок, 25 лютого, українські бійці успішно уразили командно-спостережний пункт російських загарбницьких військ в Запорізькій області.

Як повідомляється в Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України, 1429 мотострілецький полк окупантів використовував в якості командно-спостережного пункту та місця для запуску безпілотних літальних апаратів житлову будівлю біля населеного пункту Копані:

"Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені. Повітряні сили Збройних сил України продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури до тих пір, доки Російська Федерація не виведе свої війська з суверенної території України".

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