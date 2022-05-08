Українські військові не дозволяють окупантам зміцнити свої позиції на острові в Чорному морі.

Російські війська продовжують нести великі втрати на захопленому ними острові Зміїний. Цього разу під вогнем України опинився гелікоптер окупантів.

Ефектне відео знищення техніки рашистів опублікувало оперативне командування "Південь".

На відзнятих кадрах видно, як снаряд потрапляє прямо у вертоліт – і він спалахує в небі.

Разом з технікою загинув і десант.

Як писав УНІАН, українські захисники вдарили по позиціях росіян на острові Зміїний. Внаслідок атаки ракетою "Нептун", ймовірно, було пошкоджено корабель "Адмірал Макаров".

Поки ні російське, ні українське командування це не коментує.

24 лютого російські війська атакували українських прикордонників на Зміїному, тимчасово зайнявши острів у Чорному морі.

Саме з моря російські окупанти обстрілюють нині південь України.

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