Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Впродовж минулої доби, 1 грудня, російські окупанти двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної.

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Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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Автор: Денис Прядко