Найпростіші акустичні датчики, вперше випробувані сто років тому, повертаються для захисту від загрози з боку Росії.

Україна вдалася до хитрого методу відстеження безпілотників і ракет, що наближаються. Для цього використовується мережа з тисяч мобільних телефонів по всій країні.

Видання The Telegraph пише, що генерал Джеймс Хекер, глава ВПС США в Європі, описав найпростіші акустичні датчики як мережу з тисяч мобільних телефонів, прикріплених до 6-футових стовпів.

Національна мережа командування і управління ППО Києва, відома як "Віраж", спирається щонайменше на 40 окремих видів сенсорних мереж для виявлення, відстеження та ідентифікації повітряних загроз. Акустичні датчики збирають нехарактерні звуки з навколишнього середовища, а потім за допомогою штучного інтелекту визначають, чи є аномалії наближенням дронів-камікадзе або ракет.

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Доктор Томас Вітінгтон, експерт із протиповітряної оборони з Королівського інституту об'єднаних служб, сказав: "Цікаво, що ця технологія повертається, адже до винаходу радара в 1920-1930-х роках вона була нарозхват. Історія, у певному сенсі, йде по колу, але з адаптацією до технологічного століття, яке ми маємо сьогодні".

Найпростіший датчик, виготовлений неурядовою організацією під назвою "Скайфортресс", розміщений у районах, розташованих поблизу лінії фронту в Україні. Він складається зі смартфона з операційною системою Android, поміщеного в коробку з іншими комерційно доступними технологіями.

Мобільні телефони постійно увімкнені і записують інформацію, щоб виявити повітряні цілі, що наближаються, і використовують місцеві мобільні телефонні мережі для передачі інформації в централізовану систему.

Ці системи фінансуються в рамках ініціативи "Безпечне небо" - програми, створеної в рамках платформи президента Володимира Зеленського United24.

Описуючи систему, Михайло Федоров, міністр із цифрової трансформації, сказав минулого року: "Це дуже корисно для нас, щоб краще розуміти, що відбувається в нашому небі. Це абсолютно революційна проривна технологія".

Ініціатива збирає гроші на 12 500 датчиків, створених українською компанією Ajax Systems, для розміщення в Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Друга система, використовувана збройними силами України, відома під назвою Zvook, яка використовує аналогічні акустичні технології для отримання більш точного уявлення про небо над країною. Датчики цієї системи, засновані на машинному навчанні, використовують мікрокомп'ютери, а не мобільні телефони, щоб виявляти безпілотники на відстані трьох миль, крилаті ракети на відстані чотирьох миль і балістичні ракети на відстані шести миль. Штучний інтелект допомагає системі відрізнити мукання корови від звуку безпілотника, що наближається.

Мар'ян Сулім, виконавчий директор компанії Zvook, розповіла: "Ми виявляємо повітряні загрози, і тоді військові можуть увімкнути радарні системи, щоб виділити певний регіон. Це допоміжна система. Вона не замінює радар, а робить його більш ефективним".

Наразі компанія покриває своїми 210 датчиками 5% території України - 5400 квадратних миль. За її оцінками, вона може покрити всю країну 8000 своїх пристроїв, виробництво яких коштує близько 400 фунтів стерлінгів. Системи встановили на критично важливих об'єктах інфраструктури, таких як телефонні щогли та електропідстанції.

Коли нещодавно Україна зазнала атаки 84 безпілотників-камікадзе, подібні акустичні системи використовували для надання наземним командам інформації про їхні траєкторії.

За словами генерала Хекера, мобільні вогневі групи змогли перехопити щонайменше 80 дронів, отримавши цю інформацію. За його словами, країни НАТО зараз також вивчають можливість використання цього обладнання для посилення власних мереж ППО.

Атаки дронів на Україну - останні новини

Окупанти майже щоночі тероризують Україну дронами. Так, у ніч на 26 березня росіяни запустили 12 ударними БпЛА типу Shahed. Дрони були запущені з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та російської Курської області. Крім цього, ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донецької області.

Крім того, в ніч на 27 березня російські окупанти атакували територію України ударними БпЛА типу Shahed. Загалом застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито - 10 у Харківській, Сумській та Київській областях.

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