Фортеця в океані: скільки винищувачів може вмістити новітній авіаносець USS Enterprise

Після спуску на воду цей гігантський атомний авіаносець зможе нести різні літальні апарати, включаючи винищувачі, вертольоти і безпілотники.

Хоча в США багато військових кораблів, найбільш відомими є кораблі з назвою Enterprise. ВМС США беруть їх на озброєння постійно, починаючи з весни 1775 року.

Як пише оглядач порталу Slashgear Майкл Брутон, ця тенденція продовжиться з новим USS Enterprise (CVN-80), третім атомним авіаносцем класу "Джеральд Р. Форд".

Брутон зазначив, що авіаносці класу "Джеральд Р. Форд" є найбільшими військовими кораблями, які коли-небудь будувалися, тому до них прикута величезна суспільна увага.

Відео дня

Оглядач зазначив, що після спуску на воду CVN-80 зможе нести різні літальні апарати, включаючи винищувачі, вертольоти і безпілотники. Що стосується бойової авіаносної місткості, CVN-80 повинен вмістити від 70 до 90 літаків.

Для порівняння Брутон вказав, що авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN-78) несе 75 літаків, що експлуатуються 8-м авіаносним крилом. Воно складається з трьох ескадрилій F/A-18E Super Hornet. Поступово вони замінюються винищувачами F-35C Lightning II (палубний варіант ВМС США).

Оглядач міркує, що оскільки CVN-80 - це та ж модель, і оскільки він не буде готовий до 2030 року, ймовірно, його авіаносне крило буде вміщати таку ж кількість ескадрилій, хоча і з більшою кількістю F-35C, ніж у його попередників.

Літаки авіаносця USS Enterprise (CVN-80)

Кількість винищувачів, яку може нести американський авіаносець, залежить від декількох факторів. Наприклад, авіаносці класу "Німіц", які замінюються кораблями класу "Джеральд Р. Форд", несуть близько 56 винищувачів та інших літаків. USS Enterprise, ймовірно, зможе розмістити 90 літаків, хоча не всі з них будуть винищувачами.

На додаток до F-35C, на борту Enterprise можуть перебувати кілька F/A-18A/C і F/A-18E/F Super Hornet, багатоцільових винищувачів, що використовуються на 11 діючих авіаносцях ВМС США.

Оглядач зазначив, що американці внесли зміни в конструкцію Enterprise, адаптувавши його до винищувача F-35C і модернізованого радіолокаційного комплексу повітряного спостереження.

Брутон акцентував, що F-35C має більші крила зі складними кінцівками. Це дозволяє Enterprise розміщувати більше F-35C, оскільки складні кінцівки дозволяють зменшити займану площу.

"Хоча ВМС США не розкривають подробиці складу і можливостей авіаносного крила, з огляду на розміри і характеристики USS Enterprise і F-35C, він, ймовірно, буде нести як мінімум 75 винищувачів. За деякими оцінками, їх число може досягати 90, але це малоймовірно, оскільки необхідно передбачити місце і для небойових літаків", - пояснив оглядач.

Інші новини про американський флот

На початку цього року стало відомо, що ВМС США розширюють використання адитивного виробництва після успішної установки деталей, надрукованих на 3D-принтері, на авіаносці і підводному човні.

За оцінкою командування, результати випробувань підтвердили ефективність технології та її готовність до бойового застосування.

Вас також можуть зацікавити новини: