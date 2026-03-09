Сили оборони контролюють частину Гуляйполя, - Волошин

Водночас російські загарбники здійснили мінування частини території, аби не дати українським захисникам здійснювати контратакувальні дії.

Російські загарбники намагаються охопити Гуляйполе і витіснити з міста українських захисників. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері телеканалу "Суспільне".

Зокрема, на Гуляйпільському напрямку бої зосереджені в основному біля міста і у самому місті Гуляйполе. Сили оборони України перебувають у частині міста.

"Біля Гуляйполя противник намагається з півдня охопити це місто і просунутися у бік Залізничного. І зараз у Залізничному ми щодня фіксуємо по півтора-два десятки бойових зіткнень", - відзначив Волошин.

Разом з тим, він додав, що на Гуляйпільському напрямку далі західніше є населений пункт Чарівне і противник намагається просунутися до нього через Мирне. У цьому районі зафіксована значна кількість бойових зіткнень.

"Щодо Гуляйполя, там є наші підрозділи, але противник замінував частину території, щоб не дати нам проводити контратакувальні дії. Тому, ми утримуємо певну частину районів міста. Крім того, противник намагається і з півночі обійти, проводячи штурмові дії біля населеного пункту Зелене, і ще північніше - біля населеного пункту Добропілля. Тобто, ворог прагне вийти на кордон річки Гайчур, і щоб Гуляйполе не залишилось у тилу - він намагається витіснити звідти Сили оборони України", - наголосив Волошин.

За словами речника, окупанти активно використовують авіацію і завдають ударів коригованими авіаційними бомбами.

Ситуація в Гуляйполі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов заявив, що місто Гуляйполе майже окуповане.

Утім, додав він, "це частина загального задуму", і найближчим часом "всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг". За його словами, плани ворога зруйновано.

"Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили. Чим це обумовлено? По-перше, Запоріжжя є дуже потужним промисловим містом. І очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил", - зазначив Філатов.

