G7 готується рятувати світ від рекордних цін на нафту, - FT

Зростання цін на нафту може завдати тривалої шкоди економічному зростанню в усьому світі.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) обговорять можливість спільного випуску нафти з резервів під координацією Міжнародного енергетичного агентства, щоб стримати рекордне зростання цін на нафту. Вони мають намір ухвалити відповідне рішення на екстреній зустрічі 9 березня.

За даними джерел газети Financial Times, три країни-члени "сімки" підтримали відкриття нафтових резервів, де знаходиться 1,2 мільярда барелів "чорного золота". Один зі співрозмовників журналістів додав, що деякі американські чиновники вважають за доцільне спільне вивільнення 300-400 млн барелів нафти, що становить 25-30% загального обсягу резервів.

Зустріч відбувається на тлі тиску на президента США Дональда Трампа з вимогою зупинити різке зростання цін на нафту. Тим часом, середня ціна бензину в США зросла до 3,45 долара (тоді як ще тиждень тому було 2,98 долара) за галон, і "вона продовжить зростати, якщо Трамп не зможе змінити тенденцію".

Відео дня

Між тим, за даними порталу Іnvesting, на торгах 9 березня європейський нафтовий еталон Brent підскочив до понад 119 доларів за барель станом на 4:30 за київським часом, після чого відкотився до 103 доларів за барель. Ціна на американську нафту марки WTI теж злетіла до понад 119 доларів за барель, після чого відступила до трохи більше ніж 98 доларів.

FT зазначає, що "зростання цін на нафту протягом останнього тижня спричинило глобальні наслідки, загрожуючи інфляційним сплеском, який може завдати тривалої шкоди економічному зростанню в усьому світі. Китай, Індія, Південна Корея, Японія, Німеччина, Італія та Іспанія - одні з найбільших імпортерів нафти, що робить їх вразливими до цінових шоків".

Видання нагадує, що аварійні запаси нафти були створені в 1974 році після арабського нафтового ембарго, яке спричинило стрімке зростання цін на нафту і викликало серйозний дефіцит палива в західному світі. Ці резерви призначені для того, щоб великі країни-споживачі нафти могли реагувати на значні енергетичні потрясіння. З моменту створення організації члени МЕА п'ять разів здійснювали колективні випуски нафти з резервів. Останні два випуски відбулися в 2022 році, щоб протидіяти стрибку цін на нафту після вторгнення Росії в Україну.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту - останні новини

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світового експорту нафти. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який намагався пройти через Ормузьку протоку.

Війна в Ірані, тривале блокування Ормузької протоки та удари по нафтовій інфраструктурі країн Близького Сходу призвели до зростання цін на нафту до понад 119 доларів за барель. Пізніше котирування поступово знизилися.

Вас також можуть зацікавити новини: