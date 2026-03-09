Витік показав, яким буде фінальний дизайн iPhone у форматі 'розкладачки'

Чим ближче реліз, тим більше витоків.

Всі чутки і витоки вказують на те, що Apple представить абсолютно новий iPhone зі складним дисплеєм вже в цьому році. Напередодні анонсу відомий інсайдер Сонні Діксон опублікував CAD-рендери iPhone Fold, які, як стверджується, являють собою фінальний дизайн.

Судячи з креслень, смартфон буде виконаний у форматі "книжки", подібно до Samsung Z Fold. Однак, на відміну від популярних моделей на ринку, він отримає більш квадратне співвідношення сторін.

Ззаду пристрій отримає виступаючий блок камер, що нагадує дизайн iPhone Air, але з двома модулями замість одного. Сам корпус має незвичайну форму: два кути закруглені, а два інших – більш прямі. Передбачається, що такий дизайн пов'язаний з особливостями механізму складання.

Також CAD-рендери емонструють компонування пристрою в розкладеному стані. На внутрішньому дисплеї в верхньому лівому куті можна помітити точку фронтальної камери. Окремо показані бічні грані пристрою і зовнішній екран, який буде використовуватися в складеному стані.

Якщо інформація підтвердиться, пристрій оснастять чотирма камерами: фронтальною, внутрішньою і двома основними. Замість Face ID у нього буде Touch ID в бічній кнопці, а замість фізичного лотка для "сімки" – eSIM-технологія.

Що стосується назви, то спочатку в мережі модель називали iPhone Fold. Однак напередодні оглядач Bloomberg Марк Гурман повідомив, що Apple планує розвивати бренд Ultra у своїх пристроях й майбутній складаний смартфон буде називатися iPhone Ultra.

Реліз першого iPhone з гнучким екраном очікується у вересні 2026 року в рамках лінійки iPhone 18, при цьому звичайна базова модель 18 може вийти пізніше. За різними оцінками, пристрій може коштувати від 2000 до 2400 доларів.

