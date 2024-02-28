Ще влітку болгари обіцяли, що передадуть техніку у вересні, але поставка досі не відбулася.

Обіцяні Україні 100 бронетранспортерів досі знаходяться в Болгарії. Їх мають передати найближчим часом. Про це заявив міністр оборони цієї країни Тодор Тагарєв в інтерв’ю каналу BTV.

"БТРи для України ще в Софії. Вони виїдуть за кілька днів, але я не буду говорити про дати", – сказав він, запевнивши, що першочергова допомога вже давно поїхала.

Зокрема, за словами Тагарєва, системи протиповітряної оборони С-300 надходять в Україну набагато швидше. Він стверджує, що загалом "тільки зі складів армії" Україні було надано безоплатної допомоги на суму 47 мільйонів євро.

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100 болгарських БТР для України

Як писав УНІАН, в липні минулого року парламент Болгарії ухвалив попереднє рішення про безоплатну передачу Україні 100 застарілих БТР-60 зі складів МВС, де техніка 40 років припадала пилом.

Спочатку планувалося передати бронетранспортери ще у вересні, але через спротив проросійського президента країни та його прибічників процесс затягнувся, і остаточно рішення про передачу затвердили лише на початку грудня.

2 лютого цього року міністр оборони Болгарії повідомив, що передача Україні БТРів почалася, і показав фото, як техніку вантажать на автомобільні трали. Однак пізніше з’ясувалося, що передача техніки так і не відбулася – немає грошей на транспортування.

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