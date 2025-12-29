Ураження бази запуску морських дронів РФ у Криму: у ВМС відзначили важливу деталь

За словами Плетенчука, воювати краще біля берега ворога, а не свого.

У тимчасово окупованому Криму Сили безпілотних систем ЗСУ уразили низку військових об’єктів РФ, у тому числі базу зберігання і запуску морських безекіпажних катерів. При цьому важливим є не місце зберігання цих засобів ураження, а сам факт того, що росіяни намагаються їх виробляти. Про це ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Тут важливий сам той факт, що вони намагаються відповідну продукцію виробляти в принципі. Ми про цю загрозу говорили, мабуть, протягом усього року… Ми її, звісно, враховуємо обов’язково. І так, такі засоби краще уражати в місцях їхнього зберігання. Це якраз концепція, до якої ми йдемо всі разом, й зокрема Військово-морські сили. Воювати краще біля берега ворога, а не біля свого", – сказав військовий.

Він додав, що такі ураження - превентивні дії, які зменшують навантаження на Сили оборони загалом.

Відео дня

Удари по Криму - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України уразили на території тимчасово окупованого Криму, у тому числі базу зберігання та запуску морських безекіпажних катерів. Аналітики вважають її однією з ключових цілей.

Ймовірно, по об’єкту вдарили щонайменше три українські безпілотники. За даними експертів, ЗСУ вже не вперше б’ють по базах зберігання російських морських дронів. Знищення таких засобів має особливе значення після інциденту, який стався наприкінці серпня. Тоді ворожий морський дрон уразив середній розвідувальний корабель ВМС України "Сімферополь".

Вас також можуть зацікавити новини: