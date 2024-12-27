Дмитро Плетенчук розповів, що відбувалося з російським флотом протягом 2024 року.

2024 рік був "досить болючим" для російського флоту, заявив представник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. При цьому, він підкреслив, що питання полягає навіть не в кількості ураженої техніки, а в "результатах".

В ефірі "Громадського радіо" Плетенчук розповів, що події, які відбулися, і ті, які ще очікуються в майбутньому - у Чорному морі, - можна розділити на кілька етапів.

У 2024 році, за його словами, внаслідок численних поразок, корабельний склад Росії був змушений покинути Крим. Крім того, він покинув і Азовське море.

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А також Збройні сили України змогли знищити військово-морську логістику окупантів.

Що ще відомо про Чорноморський флот РФ і про ситуацію в морі

Раніше УНІАН повідомляв, що частина Чорного моря перетворилася на "сіру" зону, оскільки там усе ще зберігається активність ворожої авіації. "Вони [кораблі] фактично не виходять в акваторію. Причин цьому може бути кілька", - сказав Плетенчук.

Крім того, військовий оглядач Девід Акс розповів про критичну ситуацію, з якою зіткнувся російський флот. Це особливо стосується великих атомних лінійних крейсерів класу "Киров".

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