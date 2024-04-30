Україна потребує сотень бронетранспортерів.

Українська армія на тлі повномасштабної війни проти РФ понад усе потребує артилерії, протиповітряної оборони та свіжої піхоти для своїх розбитих бойових бригад.

Як пише Forbes, бронетранспортери зайняли четверте місце у цьому списку, але й їх потрібно чимало. Ці спритні й прості в обслуговуванні транспортні засоби можуть пришвидшувати пересування війська між бойовими позиціями, захищаючи при цьому від пострілів і артилерійських осколків.

"Будь -який БТР краще, ніж без БТР взагалі. Але кілька сотень БТРів були б набагато кращими за 89 Бізонів, також відомих як "Броньовані машини бойової підтримки" або ASCV, які Україна отримує з Канади вже більше двох років", - наголошує видання.

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Уряд в Оттаві оголосив про передачу 89 Бізонів, починаючи з червня 2022 року. Спочатку вони запропонували 39 вживаних БМП із надлишкових запасів канадської армії. Потім, у вересні 2023 року, пообіцяли додатковий нещодавно побудований Bisons, щойно зійшов з конвеєра General Dynamics. Минулого року на півдні українці втратили один із 14-тонних "Бізонів", які вміщують 10 осіб.

50 нових "Бізонів", яких вистачило б для одного батальйону, дуже довго добираються до лінії фронту. Міністр оборони Канади Білл Блер у п'ятницю заявив, що перші 10 БМП поїдуть у Європу і після навчань техніка восени опиниться вже в Україні.

"Від обіцянки до доставки Канаді знадобиться рік, щоб поставити 50 БТРів. Згідно з даними аналітиків Oryx, за цей самий проміжок часу українці втратять у середньому близько 500 БТРів і БМП. Канада, звісно, ​​не єдина країна, яка постачає Україні бронетехніку. Сполучені Штати, Німеччина та Польща, зокрема, пожертвували сотні БТРів та БМП", - пише Forbes .

З початку повномасштабної війни союзники України передали близько 2000 транспортних засобів і бойових машин, з яких майже половину вже втрачено. Таким чином, ЗСУ потрібно отримати ще 1000 БТР та БМП, щоб замістити знищені.

Однак проблема в тому, що з 2022 року ЗСУ збільшились приблизно вдвічі. 2000 радянських БТРів і БМП, які українці мали перед широкомасштабною війною, можливо, вистачило на 50 бригад, але їх і близько не вистачило на 100 бригад.

Зараз канадська армія замінює свою стару броньовану техніку новішими моделями. Це дозволило їм вивільнити понад 400 старих транспортних засобів, включаючи варіанти БТР M-113, а також Bisons і подібні Coyote. Україна була готова забрати їх, попри дуже поганий стан. Компанія з Онтаріо Armatec Survivability подала пропозицію на ремонт і оновлення застарілих транспортних засобів зі швидкістю вісім на місяць. Однак все це було марно, оскільки канадський уряд так і не запропонував цю техніку Україну.

"Натомість українці рік чекають на 50 нових "Бізонів", щоб задовольнити приблизно п’ять відсотків свого попиту на БТР", - підсумовує видання.

Військова техніка в Україні

Україна також не стоїть на місці. Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та міністру оборони Рустему Умєрову представили новітні зразки української військової техніки.

Йдеться про модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем "Спис-Синтез". Також було представлено бронемашину Oncilla та іншу техніку.

Нещодавно в Україні вперше за місяць виготовили 10 самохідних артилерійських установок "Богдана".

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