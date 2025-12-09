Таїланд вперше застосував українські танки 'Оплот Т' у бойових діях

Танки використали для ударів по цілям у Камбоджі.

Армія Таїланду вперше залучила українські танки "Оплот Т" для реальних бойових дій на території Камбоджі.

В Операційному центрі Першої армійської зони Таїланду повідомили, що оперативна група "Бурафа", провела операцію з використанням танків для знищення комплексу, розташованого на камбоджійському боці кордону.

За даними військових, місце, розташоване поруч із лінією розмежування, використовувалося як вогнева позиція для зброї непрямого ураження, кулеметних точок та як місце зберігання зброї, призначене для атак на тайські сили.

"Ціль розташовувалася безпосередньо навпроти пункту сприяння прикордонній торгівлі Бан Та Прая, район Та Прая, провінція Са Каєо", - йдеться у заяві.

Використанння танків "Оплот Т"

Як пише український портал "Мілітарний", для цієї операції вперше залучили танки "Оплот Т" українського виробництва. Вони стоять на озброєнні 2-го кавалерійського батальйону Таїланду, який також оприлюднив відео з бойовою роботою танків.

Зазначається, що ще під час навчань на танки встановили легкі захисні решітки, які повинні захищати башти від дронів і скидів вибухівки.

Таким чином, оперативна група "Бурафа" тайської армії з учорашнього дня активно просувається вглиб камбоджійської території.

Бойові дії на кордоні Таїланду та Камбоджі

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 8 грудня Таїланд завдав авіаударів уздовж спірного кордону з Камбоджею. Обидва уряди звинувачували один одного у провокуванні останньої атаки.

За словами тайських військових, камбоджійська армія відкрила вогонь у кількох районах вздовж кордону, внаслідок чого загинув один тайський солдат, а інші отримали поранення.

Тайська армія також додала, що цивільне населення із сусідніх населених пунктів евакуюється через погіршення ситуації.

