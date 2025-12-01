Раніше повідомлялося, що Москва готова передати Ірану винищувачі Су-35, а можливо, і більш сучасні Су-57.

Сьогодні Росія виготовляє для Ірану 16 винищувачів Су-35. Ця цифра відображає літаки, що перебувають в активному виробництві; додаткові борти можуть з’явитися пізніше, а деякі можуть бути вже завершені. Про це повідомляє UNITED24.

У своєму розслідуванні фахівці посилаються на російські документи, в яких згадуються, зокрема, Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю.О. Гагаріна та Науково-виробниче підприємство "‎Звезда"‎.

Перший є основним місцем збирання винищувачів Су-35, тоді як "‎Звезда"‎ відповідає за катапультні крісла К-36. Одним із замовників виступає корпорація "‎Яковлєв"‎, яка входить до Об'єднаної авіабудівної корпорації та також виробляє авіаційну техніку.

Технічні вимоги передбачають, що вся продукція має бути в експортній конфігурації.

Вона повинна бути придатна для будь-яких кліматичних умов та маркована англійською мовою. Загалом можна зробити висновок, що всі 16 літаків планують виготовити та передати Ірану до 2027 року.

Як Росія допомагає Ірану

Раніше УНІАН повідомив, що загалом Іран міг замовити у росіян 48 багатоцільових винищувачів Су-35.

Таким чином, йдеться про радикальне посилення Повітряних сил Ісламської Республіки, які навіть до нещодавньої Дванадцятиденної війни (коли вони понесли великі втрати) перебували в критичному стані, покладаючись на відверто архаїчні МіГ-29 і F-14 Tomcat.

Також нещодавно в Мережу виклали відео з фронтовим бомбардувальником Су-34 у незвичному помаранчевому камуфляжі. Деякі фахівці припустили, що літак призначений для Ірану. Водночас, на думку інших, це літак алжирського контракту.

