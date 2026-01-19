Південна Корея розгорнула 'ракету-монстра'

Найпотужніша звичайна ракета країни вже на передовій та стала ключовим елементом стримування Північної Кореї.

Південна Корея розпочала розгортання своєї найпотужнішої звичайної балістичної ракети Hyunmoo-5 у бойових підрозділах на передовій. Про це повідомили південнокорейські військові чиновники, наголосивши, що нова система озброєння вже офіційно вступила на озброєння в межах стратегії стримування Північної Кореї, передає Defence Blog.

За даними військових, Hyunmoo-5 почала надходити до передових частин наприкінці 2025 року. Повне оперативне розгортання планують завершити до 2030 року – ще до завершення повноважень чинної адміністрації.

Що відомо про Hyunmoo-5

Hyunmoo-5 – це балістична ракета класу "земля-земля", створена для ураження укріплених бункерів і глибоко розташованих підземних об’єктів. Вона здатна нести звичайну боєголовку масою до восьми тонн – найважчий корисний вантаж в історії південнокорейських ракетних систем.

Офіційно ракету класифікують як балістичну ракету малої дальності, однак частина аналітиків вважає, що за своїми характеристиками вона наближається до ракет середньої дальності.

Завершення розробки та випробувань Hyunmoo-5 відбулося у 2023 році. Того ж року ракету вперше публічно продемонстрували під час святкування Дня збройних сил у Сеулі. Показ відбувся після скасування обмежень США та Південної Кореї на дальність польоту ракет, що дозволило Сеулу розвивати системи більшої дальності без договірних рамок.

Оцінка експертів

Директор Корейської оборонної мережі Лі Іль У назвав Hyunmoo-5 найпотужнішою ракетою в серії Hyunmoo.

"Hyunmoo-5 несе надзвичайно потужну конвенційну боєголовку. За зменшення корисного навантаження її дальність теоретично може зрости до 3000 кілометрів", – зазначив експерт.

За його словами, ймовірність перехоплення ракети силами Північної Кореї є вкрай низькою через обмежені можливості систем ППО, аналогічних російським С-300 та С-400.

Водночас експерт застеріг, що навіть Hyunmoo-5 має фізичні обмеження. Багато стратегічних об’єктів КНДР розташовані на глибині 100–150 метрів під гранітною породою, що значно ускладнює їх знищення звичайними боєприпасами.

"Без застосування ядерної зброї повне ураження таких об’єктів є практично неможливим", – підкреслив Лі.

Роль у військовій доктрині

Hyunmoo-5 інтегрована в південнокорейську доктрину масованого покарання та відплати (KMPR) – один із трьох ключових елементів стратегії стримування поряд із концепцією превентивного удару Kill Chain та системою протиракетної оборони.

Крім того, Південна Корея вже працює над перспективними ракетами Hyunmoo-6 та Hyunmoo-7, які можуть отримати ще більшу дальність або покращені можливості проникнення, хоча офіційних деталей наразі не розкривають.

Hyunmoo-5 для України

Як повідомляв УНІАН, у Росії припускали, що Україна закликатиме Південну Корею передати її війську нові балістичні ракети Hyunmoo-5, здатні знищувати бункери.

Програмний директор Академії політичних наук Олександр Степанов заявив, що зараз Київ нібито опрацьовує можливість отримання південнокорейських ракет середньої і малої дальності.

