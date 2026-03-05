Іран вперше вдарив по території Азербайджану (відео)

Безпілотник, запущений з Ірану, влучив у будівлю аеропорту, попри попередню відмову Азербайджану брати участь у військових діях проти Тегерану.

Іран вперше завдав удару безпілотним літальним апаратом по території Азербайджану. Як повідомляє Report, ціллю удару став Нахчиванський міжнародний аеропорт.

За даними джерела, дрон, запущений з території Ірану, потрапив у будівлю аеропорту та вибухнув.

Атака стала несподіваною для Азербайджану. Попри добросусідські відносини країни з Іраном і відмову Баку дозволити використання своєї території для військових дій проти Тегерану, режим мулл пішов на агресивні дії.

Оновлено о 10:55. Міністерство закордонних справ Азербайджану підтве рдило, що іранські безпілотники атакували аеропорт та село в Нахчивані, поранено двох мирних жителів.

Один дрон врізався у термінал аеропорту Нахчиванської Автономної Республіки, інший – біля шкільної будівлі у селі Шекарабад. Внаслідок інциденту поранено двох мирних жителів, а будівлі зазнали пошкоджень.

Азербайджанська сторона рішуче засудила атаки, назвавши їх порушенням норм міжнародного права та закликавши Іран надати пояснення й вжити заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Надзвичайного та Повноважного Посла Ірану в Азербайджані Моджтабу Дермічілу викликали до Міністерства закордонних справ, де йому висловлено рішучий протест і вручено відповідну ноту. Азербайджан залишає за собою право на відповідні дії у відповідь.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану. Politico пише, що військове керівництво США розраховує, що війна з Іраном триватиме ще кілька місяців, при цьому адміністрація Дональда Трампа не була повністю готова до такого масштабного конфлікту.

Натомість Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані займе приблизно 4 тижні, а держсекретар США Марко Рубіо сказав, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду.

