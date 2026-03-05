Іран вперше вдарив по території Азербайджану (відео)

Іран вперше завдав удару безпілотним літальним апаратом по території Азербайджану. Як повідомляє Report, ціллю удару став Нахчиванський міжнародний аеропорт.

За даними джерела, дрон, запущений з території Ірану, потрапив у будівлю аеропорту та вибухнув.

Атака стала несподіваною для Азербайджану. Попри добросусідські відносини країни з Іраном і відмову Баку дозволити використання своєї території для військових дій проти Тегерану, режим мулл пішов на агресивні дії.

Оновлено о 10:55. Міністерство закордонних справ Азербайджану підтве рдило, що іранські безпілотники атакували аеропорт та село в Нахчивані, поранено двох мирних жителів. 

Один дрон врізався у термінал аеропорту Нахчиванської Автономної Республіки, інший – біля шкільної будівлі у селі Шекарабад. Внаслідок інциденту поранено двох мирних жителів, а будівлі зазнали пошкоджень.

Азербайджанська сторона рішуче засудила атаки, назвавши їх порушенням норм міжнародного права та закликавши Іран надати пояснення й вжити заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Надзвичайного та Повноважного Посла Ірану в Азербайджані Моджтабу Дермічілу викликали до Міністерства закордонних справ, де йому висловлено рішучий протест і вручено відповідну ноту. Азербайджан залишає за собою право на відповідні дії у відповідь.

  

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану. Politico пише, що військове керівництво США розраховує, що війна з Іраном триватиме ще кілька місяців, при цьому адміністрація Дональда Трампа не була повністю готова до такого масштабного конфлікту.

Натомість Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані займе приблизно 4 тижні, а держсекретар США Марко Рубіо сказав, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду.

