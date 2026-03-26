Росія таємно постачає Ірану ударні дрони, - FT

Після ударів США та Ізраїлю Москва прискорила поставки. Тегеран може отримати модернізовані дрони, що змінять баланс сил у регіоні.

Росія близька до завершення поетапних поставок безпілотників, а також медикаментів і продуктів харчування до Ірану. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на західні розвідувальні служби.

За даними джерел, обізнаних із розвідданими, високопосадовці Москви та Тегерана почали закриті переговори щодо постачання дронів одразу після ударів США та Ізраїлю по іранській столиці. Логістика поставок стартувала на початку березня і має завершитися до кінця місяця.

Не лише гуманітарка

Офіційно Кремль наголошує на гуманітарній допомозі – раніше повідомлялося про відправку понад 13 тонн ліків через Азербайджан. Водночас джерела стверджують, що Москва вже надає Тегерану розвідувальні дані, супутникові знімки та цілевказання.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув інформацію про передачу дронів, заявивши про "велику кількість фейків", але підтвердив продовження діалогу з іранським керівництвом.

Які саме дрони можуть передати

За оцінками західних спецслужб, йдеться про моделі на кшталт "Герань-2" – модифіковані версії іранських "Шахедів", які Росія використовує у війні проти України. Ці дрони отримали покращені двигуни, навігацію та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Експерти вважають, що Тегеран зацікавлений саме у вдосконалених технологіях. За словами аналітика Антоніо Джустоцці, Іран уже має значні запаси дронів, але прагне отримати більш сучасні можливості.

Його колега з Sciences Po Ніколь Граєвська додає, що російські модифікації можуть значно підвищити ефективність іранських ударів, а також стати базою для зворотного інжинірингу.

Удар по логістиці та ризик ескалації

Минулого тижня Ізраїль атакував ключовий маршрут постачання між Росією та Іраном у районі Каспійського моря, що може ускладнити передачу озброєнь.

Водночас Москва, за даними джерел, відмовила Тегерану у наданні систем ППО С-400 – через ризик прямої ескалації зі США та необхідність залучення російських екіпажів.

Попри поглиблення співпраці, підписана торік угода про стратегічне партнерство між Росією та Іраном не передбачає взаємних оборонних зобов’язань. Однак нинішні поставки можуть стати першим підтвердженням готовності Москви надавати Тегерану саме летальну військову допомогу.

Іран та Росія - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія розширює підтримку Ірану на тлі військової операції Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю на Близькому Сході. Зокрема, Москва посилила обмін розвідданими з Тегераном.

Зазначається, що РФ передає Ірану супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану завдавати ударів по американських військах у регіоні.

Тим часом Іран відкинув мирний план американського президента Дональда Трампа. Там вважають кращим варіантом продовження війни. Зазначається, що Тегеран скептично ставиться до пропозицій президента США. Крім того, режим переконаний у своїй перевазі, попри руйнування, спричинені ударами США та Ізраїлю.

За даними WSJ, Сполучені Штати Америки найближчим часом можуть розпочати наземну операцію у війні з Іраном.

