Рада ЄС сьогодні додала чотири фізичні і чотири юридичні особи до списку тих, проти кого запроваджуються обмежувальні заходи за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України

Європейський Союз розширив санкції проти Ірану за постачання бойових дронів у Російську Федерацію, яка використовує їх у війні проти України.

Зокрема, Рада ЄС сьогодні додала чотири фізичні і чотири юридичні особи до списку тих, проти кого запроваджуються обмежувальні заходи за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Ці санкції обґрунтовані роллю цих осіб у розробленні і постачанні безпілотних літальних апаратів, які застосовуються Росією у її війні проти України. Також Рада ЄС заявила про свій намір застосувати обмежувальні заходи проти ще однієї юридичної особи на тих же підставах.

Санкції запроваджено проти громадян Ірану - бригадного генерала з Корпусу вартових Ісламської революції Абдулли Мехребі, бригадного генерала Хаміда Вахаді, бригадного генерала Алі Рези Балалі і керівного директора компанії Oje Parvaz Mado Nafar (Mado) Юсефа Абуталебі.

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Також санкції запроваджено проти компаній - Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, а актож організації Корпусу стражів Ісламської Революції "Дослідження та самозахист "Джихад",

Окремо сказано, що 20 осіб і одна організація додані до списку обмежувальних заходів в рамках санкційного режиму відносно Ірану через порушення прав людини. Ці санкції запроваджено через роль цих осіб у насильницькій реакції на останні демонстрації в Ірану після смерті жінки Макси Аміні, яку катувала поліція моралі Ірану.

Обмежувальні заходи Євросоюзу передбачають замороження активів, заборону на в'їзд до Євросоюзу і заборону надавати кошти чи економічні ресурси підсанкційним особам.

Як Іран допомагає РФ у війні проти України

У серпні Іран вже направив до Росії сотні ударних безпілотників. Але, за словами президента Володимира Зеленського, може йтися про тисячі БПЛА.

Через кілька тижнів російські сили неодноразово атакували цивільні цілі в Україні за допомогою іранських Shahed 136, які розбивалися на високій швидкості і завдали значної шкоди інфраструктурі.

Згодом держави ЄС ввели додаткові санкції проти Ірану, який вже піддався ряду каральних заходів. Зокрема, 20 жовтня ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських громадян і однієї компанії через постачання дронів у Російську Федерацію. Санкції було запроваджено проти трьох громадян Ірану - начальника генерального штабу збройних сил Ірану Мохаммада Хоссейна Багері, начальника відділу постачання, досліджень та промислових питань в міністерстві оборони і збройних сил Ірану Сайєда Ходжатолли Курейші і бригадного генерала, командувача в Корпусі вартових Ісламської революції Саїда Агаджані, причетного до програми розвитку іранських безпілотників.

Після тритижневої паузи щодо застосування іранських БПЛА російські окупанти знову атакували "Шахедами" українські міста.

Окремо зазначалося, що Кремль замовив у Тегерана балістичні ракети Fateh - 110 і Zolfaghar. Станом на жовтень, іранські зброярі вже готували замовлення. Підтверджень їхнього застосування на війні поки немає.

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