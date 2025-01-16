Радіус дії нової ракети сягає до 35 км, а висота польоту може перевищувати 11 км.

В Ірані показали нову зенітну ракету під назвою "359", яка є не тільки збільшеною версією "358", а й має досить значні оновлення. Водночас ракети є справді унікальними та мають лише протидронову направленість, пише Defense Express.

На відео можна побачити не лише ракету, а й інтерв'ю одного з розробників, який не дуже детально розповідає про її основні особливості та можливості.

"Зазначимо, що попередня версія "358" мала нестандартне рішення з використанням не твердопаливного двигуна, який за лічені секунди розганяє ракету до надзвукових швидкостей, а турбореактивного для дозвукового польоту. Після запуску за допомогою прискорювача ракета підіймалась на задану висоту та могла баражувати певний час, намотуючи "вісімки" у пошуку цілі у вигляді дрона", - нагадали аналітики.

Експерти додали, що за наведення ракети відповідав оператор, який отримував зображення з камери та мав вручну наводити її на ціль або використовував алгоритми напівавтоматичного наведення. У будь-якому разі завдяки "358" вдалося збити досить велику кількість розвідувальних БпЛА типу RQ-1, RQ-9 та Hermes 900, які було збито над Єменом та Ізраїлем.

"У новій версії сам концептуальний принцип збережений, як і аеродинамічне рішення зі схемою "качка" з переднім цільноповоротними рульовими поверхнями, які роблять її схожою на радянську ракету "повітря-повітря" Р-27. Але тепер елевони отримали й задні Х-подібні крила. І загалом нова "359" виглядає більше попередниці", - аналізують в Defense Express.

Своєю чергою можна побачити, що версія "359" не оснащена лазерними чи оптичними сенсорами для активації бойової частини. Крім того, можна помітити зазначений серійний номер ракети - 009.

За словами розробника, радіус дії нової ракети сягає до 35 км, висота польоту може перевищувати 11 км, а швидкість від 180 км/год до 1000 км/год, а також при всіх цих характеристиках зберігається керованість.

"Але головною особливістю виділено інтеграцію у систему наведення ракети нових алгоритмів, які дозволяють їй автоматично шукати та наводитись на ціль без участі оператора. З огляду на опис, мова йде про використання алгоритмів так званого "машинного зору" з автоматичним розпізнанням, захопленням та супроводженням цілі. Водночас якщо зняти "наліт" сучасних цифрових технологій, то отримаємо ту саму телевізійну чи тепловізійну головку самонаведення, але на сучасній елементній базі та просунутих алгоритмах", - підсумували аналітики.

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