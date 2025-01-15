Фахівцям довелося піти на певні ризики та суттєво скоротити терміни розробки нової системи.

У Швеції розробили нову технологію управління роєм дронів різного типу - один солдат зможе пілотувати одночасно сотню безпілотників, які виконують широкий спектр завдань, включаючи розвідку, спостереження та збирання інформації.

Interesting Engineering називає ноу-хау "науково-фантастичною технологією". Видання пише, що безпілотні літальні апарати стають найважливішим елементом сучасної воєнної стратегії. Військові по всьому світу активно розробляють технології рою дронів, які здатні завдавати серйозних збитків та ефективно стежити за супротивником у бойових умовах. Однак Швеція зробила прорив у цьому напрямі, представивши технологію, яка дозволяє дронам різних розмірів працювати разом у складі єдиного рою. Міністр оборони Швеції Паль Йонсон повідомив, що система буде продемонстрована під час навчань Arctic Strike.

"Швеція, яка є новим членом НАТО, схоже, прискорює темпи переозброєння, оскільки побоюється, що регіональний конфлікт може розростатися будь-якої миті", - сказано в публікації.

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За словами Йонсона, для створення сильнішої оборони країні довелося піти на певні ризики та суттєво скоротити терміни розробки нової технології. Як правило, така робота займає близько п'яти років, але зараз проєкт удалося реалізувати за рік.

Розроблена Saab спільно зі Шведськими збройними силами, нова технологія призначена для дронів вагою до 25 кг. Вона дозволяє одному солдату одночасно керувати сотнею дронів для виконання розвідувальних операцій.

Йонсон підкреслив, що технологія дозволяє об'єднувати звичайні дрони різних розмірів та можливостей у єдиний рій, який автономно виконує завдання, такі як пошук, ідентифікація та спостереження за ворожими об'єктами. Дрони в роєвій системі самостійно розподіляють завдання, заряджаються за необхідності та повертаються до виконання місії. Міністр оборони сказав:

"Прикладом цього може бути пошук, визначення місця розташування та ідентифікація ворожих об'єктів. Дрони в рої можуть розподіляти завдання між собою. Вони повертаються додому та заряджають свої батареї, коли це необхідно, а потім повертаються до завдання".

Saab раніше брала участь у розробці подібних технологій. У 2024 році компанія представила свою систему Autonomous Swarm під час випробувань Project Convergence у США. Технологія включала використання штучного інтелекту для керування роями дронів без пілота.

Ці технології також були протестовані в рамках партнерства AUKUS (Австралія, Великобританія та США). Штучний інтелект BlueBear, придбаний Saab у 2023 році, дозволив одному оператору контролювати різнорідний рій автономних дронів.

Нова шведська технологія виконує як розвідувальні завдання, а й забезпечує надійний зв'язок, дозволяючи передавати дані оператору навіть в умовах радіоелектронного придушення.

Навчання персоналу в системі займає лічені дні, що прискорює впровадження технологій рою дронів у підрозділах шведської армії. Після завершення всіх перевірок система буде поставлена ​​на озброєння у 2025 році.

Війна в Україні - використання дронів

Нагадаємо, українські військові показали, як сучасний сухопутний дрон "BAD-2 robotic", який пересувається на чотирьох лапах, допомагатиме бійцям поліцейського спецпідрозділу "Корпус оперативно-раптової дії" (КОРД) у розвідці. Невеликий й високомобільний дрон може застосовуватись для широкого спектра завдань. Головна функція робота-собаки - розвідка, як на відкритій території, так і на різних об’єктах.

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