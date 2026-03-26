Німецька армія використовуватиме ШІ: Reuters розкрив, для чого це знадобиться

ШІ може зробити аналіз бойових дій в Україні та запропонувати контрзаходи за короткий час.

Німецька армія пришвидшить ухвалення рішень у бойових умовах за допомогою інструментів штучного інтелекту (ШІ), здатних аналізувати дані з поля бою швидше за людину.

Як повідомляє Reuters, військові активно переймають досвід України та інших армій. Командувач сухопутних військ Крістіан Фройдінг, який очолив армію у жовтні після років координації постачання озброєння Києву, поділився висновками з поїздок до українських командних пунктів. За його словами, використання дронів і сучасних сенсорів різко збільшило обсяги даних із поля бою.

"Українці використовують дані, зібрані за чотири роки війни. На їхній основі ШІ може визначити, як противник діяв у подібних ситуаціях раніше, і запропонувати контрзаходи", - зазначив він.

Генерал наголосив, що завдання, які нині потребують сотень військових і кількох днів роботи, можна буде виконувати значно швидше завдяки ШІ. За його словами, лише традиційними методами неможливо "розірвати цикл ухвалення рішень противника".

Фройдінг запропонував використовувати дані з України та навчань Бундесверу для тренування аналітичних систем, водночас забезпечуючи їх відповідність оперативним принципам Німеччина.

Коментуючи етичні аспекти, він підкреслив, що штучний інтелект виконуватиме лише дорадчу функцію.

"Завдання ухвалювати виважені рішення завжди залишатиметься за людиною - за військовим", - зазначив він, додавши, що конкретний продукт ще не обрано, але впровадження технології є пріоритетом.

Окремо він наголосив на важливості узгодження таких систем зі стандартами НАТО. Не виключається створення європейського рішення, однак американські розробки можуть мати практичні переваги через вищий рівень готовності.

"Особисто я вважаю важливим якнайшвидше запустити таку систему. Водночас необхідно враховувати питання суверенітету даних і безпеки", - додав він.

Зокрема, армія США уже використовує інструмент Maven, розроблений компанією Palantir Technologies. Система обробляє дані з поля бою, включно з фото та відео, щоб покращити ситуаційну обізнаність і пришвидшити ухвалення рішень.

