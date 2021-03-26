КНДР заявляє, ракета може нести 2,5 т корисного навантаження.

Північна Корея запустила тактичні ракети нового типу. Оглядачі припускають, що всередині можуть бути важкі ядерні боєголовки.

Про це пише BBC News Ukraine.

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Ракети влучили у тестову ціль на відстані 600 км від східного узбережжя КНДР. Ця інформація відрізняється від очікувань Японії, що говорила про влучання з 400 км.

Зазначається, що лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на ракетних тестах не було.

КНДР заявляє, що ракета може нести 2,5 т корисного навантаження, а це не виключає і ядерної боєголовки, пише BBC.

На думку експертів, країна випробувала ті ж ракети, якими хизувалася під час параду в Пхеньяні у жовтні 2020-го. Офіційних даних немає.

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Автор: Яна Ставська