Північна Корея запустила тактичні ракети нового типу. Оглядачі припускають, що всередині можуть бути важкі ядерні боєголовки.
Про це пише BBC News Ukraine.
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Ракети влучили у тестову ціль на відстані 600 км від східного узбережжя КНДР. Ця інформація відрізняється від очікувань Японії, що говорила про влучання з 400 км.
Зазначається, що лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на ракетних тестах не було.
КНДР заявляє, що ракета може нести 2,5 т корисного навантаження, а це не виключає і ядерної боєголовки, пише BBC.
На думку експертів, країна випробувала ті ж ракети, якими хизувалася під час параду в Пхеньяні у жовтні 2020-го. Офіційних даних немає.
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