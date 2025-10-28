Розробник стверджує, що дроном керуватиме штучний інтелект, а не звичайна програма польоту за прописаними координами.

Американський стартап заявив про створення зброї, що врятує США від неминучої поразки у війні проти Китаю. Про це повідомляє Fox News.

Видання зазначає, що кожен сучасний конфлікт на рівні держав починається із превентивних ударів по військових аеродромах одне одного. Так діяла Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну, так робив Ізраїль під час короткої сутички з Іраном цього літа, так було під час чергового загострення між Індією і Пакистаном у травні.

Китай добре розуміє це і, вочевидь, у своїх планах вторгнення на Тайвань передбачає масовані ракетні удари по американських авіабазах у перші хвилини конфлікту. Якщо китайцям вдастся вивести з ладу не лише літаки, але й аеродроми США в західній частині Тихого океану, це може дати Китаю свободу дій на певний час, якого може вистачити, аби захопити Тайань.

Американська компанія Shield AI стверджує, що її розробка врятує США від ганебної поразки за таким сценарієм. Стартап представив свій безпілотний винищувач X-BAT, який повністю керується штучним інтелектом.

Стверджується, що цьому винищувачу не потрібні злітні смуги, адже він здатен злітати і сідати вертикально, в тому числі з кораблів. Практична стеля польоту – 15 км, дальність – 3700 км. Швидкість польоту залишається засекреченою. При цьому розміри апарата є приблизно утричі меншими, ніж у звичайного винищувача.

Армор Гарріс, старший віце-президент Shield AI з авіаційної інженерії, зауважив, що США витратили десятиліття на вдосконалення технологій малопомітності та живучості літаків в повітрі, але американська авіація залишається усе такою ж вразливою на землі. Китайці про це знають, тож навіть не планують змагатися із США у тому, чиї літаки краще літають і маскуються в небі: китайці битимуть одразу по аеродромах. На думку Гарріса, єдиний спосіб подолати цю проблему – забезпечити літакам мобільність не лише в повітрі, але й на землі.

Автономність винищувачу X-BAT забезпечує система Hivemind. Завдяки їй літак може працювати в умовах радіоелектронних перешкод, в яких інші літальні апарати були б сліпими. Система використовує бортові датчики для інтерпретації навколишнього середовища, зміни маршруту в обхід загроз та ідентифікації цілей у режимі реального часу.

"Вона зчитує та реагує на ситуацію навколо себе. Вона не летить за заздалегідь запрограмованим маршрутом. Якщо з’являються нові загрози, вона може змінити маршрут або ідентифікувати цілі, а потім попросити у людини дозволу на атаку", – каже Гарріс.

Він наголосив, що людський фактор залишається важливим. Людина не сидітиме в кабіні пілота, адже такої кабіни нема, але команди можуть надаватися віддалено, каже представник компанії, чим, вочевидь, нівелює перевагу автономності цього безпілотного винищувача.

Компанія Shield AI стверджує, що X-BAT буде готовий до бойового застосування не пізніше 2029 року і матиме характеристики винищувачів п'ятого або шостого покоління за невелику частку від вартості пілотованих винищувачів цього класу. Однак скільки ж коштуватиме апарат, компанія не розголошує.

Стверджується, що Shield AI вже веде переговори з Повітряними силами та ВМС США щодо інтеграції X-BAT у майбутні бойові програми, а кілька союзних країн вивчають можливості спільної розробки.

