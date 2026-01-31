Виступив за передачу літаків Україні: у Чехії знайшли 'покараня' для генерала

Він посилався на письмову позицію, яку керівництво армії вже надало попередньому кабінету Петра Фіали з цього питання.

В Чехії міністр оборони країни Яромир Зуна скасував візит до США начальника чеського Генерального штабу Карела Ржегки через те, що останній підтримав передачу Україні літаків. Про це чеському виданню Respekt повідомило високопосадове джерело у міністерстві оборони країни.

Стверджується, що таким чином Зуна помстився генералу за те, що останній вщент розбив публічну позицію уряду Андрія Бабіша щодо нібито неможливості передати Україні чотири літаки L-159.

Запланований заздалегідь візит скасували після того, як Ржегка публічно заперечив заяви Зуни про те, що передача літаків нібито поставить під загрозу обороноздатність Чехії, а армія не погоджується на передачу.

"Якщо уряд це зробив би, вивів з експлуатації літаки та продав їх, на мою думку, це не поставило б під загрозу обороноздатність Чеської Республіки та виконання завдань армії чи нашу підготовку", - заявив Ржегка.

Тоді він посилався на письмову позицію, яку керівництво армії вже надало попередньому кабінету Петра Фіали з цього питання.

Чеські літаки L-159 - останні новини

Нещодавно прем'єр-міністр Бабіш поставив остаточну крапку в дискусіях про можливість постачання літаків L-159 Україні, заявивши, що Україна їх точно не отримає.

"Ніяких L-159 немає і не буде. Це закрите питання", - сказав він.

Бабіш також різко розкритикував заяви, який публічно підтримав ідею постачання.

