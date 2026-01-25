Прем'єр Чехії поставив крапку в питанні постачання літаків L-159 Україні

Бабіш різко розкритикував заяви начальника Генерального штабу Карела Ржегки, який публічно підтримав ідею постачання.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш поставив остаточну крапку в дискусіях про можливість постачання літаків L-159 Україні, заявивши, що Україна їх точно не отримає.

"Ніяких L-159 немає і не буде. Це закрите питання", – цитує його видання Idnes.

Бабіш також різко розкритикував заяви начальника Генерального штабу Карела Ржегки, який публічно підтримав ідею постачання.

"Карелу Ржегці було б краще промовчати", – заявив він.

За його словами, Ржегка ставить під сумнів слова міністра оборони Яроміра Зуни, який заявив, що армії потрібні ці літаки. "Він повинен визначитися зі своєю позицією, він повинен знати, до кого належить. Я не розумію, чому пан Ржегка виступає проти свого міністра, це ненормально", – сказав Бабіш.

Він назвав суперечки про можливість поставки літаків L-159 Україні штучною проблемою і відкинув будь-які подальші обговорення можливого продажу цих літаків Україні.

Чеські літаки L-159 для України

Про передачу чеських навчальних винищувачів L-159 Україні вперше сказав президент країни Петр Павел під час візиту до Києва. Тоді він зазначив, що такі винищувачі були б дуже ефективними в боротьбі проти дронів.

Однак уряд Чехії не підтримав пропозицію президента. Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що його країна не буде ні продавати, ні передавати Україні безкоштовно легкі бойові літаки.

Водночас начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржегка підтвердив, що передача чотирьох літаків L-159 Україні не зашкодить обороноздатності та безпеці республіки. Генерал рекомендує уряду подарувати їх безкоштовно.

