Натомість Польща отримає українські безпілотні технології.

Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, які будуть списані з балансу польської армії до кінця грудня. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє RMF24.

Він уточнив, що йдеться про 6-8 бортів з 14 МіГів, які є у Польщі. Томчик наголосив, що натомість Польща отримає українські безпілотні технології. За його словами, передача Україні бортів не вплине на обороноздатність країни.

"Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною", - сказав Томчик.

Але остаточного рішення про передачу ще не ухвалено. Цю тему, зокрема, обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, який планується на пʼятницю, 19 грудня.

Передача літаків Україні

Україна планує посилити свої Повітряні сили ЗСУ сотнями нових літаків. Зокрема йдеться про середньо- та довгострокову перспективу, а також оголошені обсяги у 150 шведських літаків JAS 39 Gripen E від Saab, та/або 100 французьких літаків Rafale від Dassault.

За словами експертів, оновлення ПС ЗСУ буде вимагати багато речей, а саме від навчання пілотів і техніків до розбудови інфраструктури разом з новими ангарами.

