Навіть ностальгію за цією зброєю він назвав помилкою.

Американський конгресмен Джеррі Конноллі, який вже вдруге очолює Парламентську асамблею НАТО, висловив свою думку на тлі розмов про українську ядерну зброю. Зокрема, він спростував заяви, що Україні варто було залишити її собі після розпаду СРСР.

"Повертаючись до тієї радянської ери, унаслідувати спроєктовану та вироблену в СРСР ядерну зброю було дуже небезпечним для України. Причому з багатьох причин. І тероризм, і можливість потрапляння її до третіх рук… А позбуття цієї зброї дозволило Україні розвивати власну ідентичність, окрему від колишнього СРСР і визначати самостійні пріоритети та цілі у зовнішній політиці. Думаю, це помилка – думати з ностальгію про ту стару радянську ядерну зброю. Бо вона була б джерелом нестабільності та, чесно кажучи, загрози для суверенної і незалежної Української держави", - зазначив він "Радіо Свобода".

У виданні нагадали, що президент Володимир Зеленський заявив про скептичне налаштування США та Німеччини про вступ України до НАТО, при чому остання більш прохолодно ставиться до такої можливості.

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Конноллі наголосив, що ФРН є гарним союзником і чинний уряд вперше з часу Другої світової війни дозволив Німеччині надавати зброю країні, яка перебуває у військовому конфлікті. Загалом після 2022 року Берлін багато зробив Києва. На його думку, канцлер Олаф Шольц виявив сміливість у важкій і складній політичній ситуації в своїй країні.

"Можу вам сказати, виходячи з моїх розмов з канцлером Шольцем. Він дуже твердо підтримує цілі НАТО і німецькі прагнення цілком збігаються з американськими цілями стосовно України. Не чув, щоб він висловлював якийсь скептицизм чи втому чи щось таке. У нього коаліційний уряд, в нього вибори будуть, але він виявив справжню сміливість в перегрупуванні німецької позиції", - підсумував голова ПА НАТО.

Ядерна зброя для України

В Брюсселі під час засідання Ради ЄС Володимир Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

Аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що українська влада "всерйоз" розглядає відновлення ядерного арсеналу.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", - попередив український чиновник на умовах анонімності.

У Кремлі нервово відреагували на заяву Зеленського щодо можливості відновлення Києвом ядерного потенціалу.

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