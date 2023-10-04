Малий ракетний корабель має надзвичайно малий функціонал, і навіть це наразі викликає питання.

У Військово-Морських силах ЗС України розповіли про новий російський ракетоносій "Циклон", про потужність якого ходило багато чуток. Під час брифінгу речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук висловив свою думку про "Циклон", який противник вивів на бойове чергування наприкінці серпня.

Речник сказав, що не знає, звідки береться інформація про надможливості та потужності цього корабля. Він запевняє, що "Циклон" - звичайний малий ракетний корабель серійного типу, ближньої морської зони море-ріка.

"По факту він є морською платформою, носієм крилатих ракет - це єдине його призначення. Решта його штатного озброєння призначені лише для ведення оборони, грубо кажучи, цього ж корабля. Тобто він не братиме участь у якихось морських баталіях. Це просто платформа, яка має вийти у море, запустити свої вісім ракет, які мають дальність близько 2 тис. км, й сховатися…Це єдиний його функціонал, але навіть враховуючи це, він наразі й на нього неспроможний", - наголосив Плетенчук.

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За його даними, це один з останніх кораблів, який РФ побудувала в тимчасово окупованому Криму. За словами Плетенчука, "Циклон" не пройшов відповідні випробування щодо запуску ракет та поки жодного разу їх не пустив в дію.

"Це свідчить про рівень суднобудівної галузі у Російській Федерації", - вважає речник.

Водночас він нагадав, що у противника й без "Циклону" є потужне угруповання у морі. За словами речника, ще зарано казати, що ворог зазнав у Чорному морі повної поразки. Хоча відповідні проблеми у росіян в акваторії є, вони мають втрати та обмежені у пересуванні, завдяки роботі берегових ракетно-артилерійських військ ВМС ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони та безпеки України.

Новий ракетоносій РФ "Циклон" - деталі

22 серпня вранці російські загарбники вивели в Чорне море новий корабель "Циклон", який нещодавно прийняли до складу Чорноморського флоту РФ. Згодом, у пресслужбі Сил оборони півдня повідомлялося, що інколи окупанти здійснюють маневри у Чорному морі нещодавно прийнятим до складу Чорноморського флоту РФ кораблем "Циклон". Йшлося, що він становить ракетну небезпеку, його виводять "на прогулянку" без певних випробувань. Водночас зазначалось, що він може бути споряджений до вісьмох ракет типу "Калібр".

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