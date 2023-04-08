Згідно зі звітом, Україна змушена задовольнятися снарядами через гостру нестачу боєприпасів.

Українські сили випускають близько 7700 снарядів в день, що відповідає одному пострілу кожні шість секунд, повідомив The Washington Post український військовий чиновник.

За даними газети, Росія, у якої теж спостерігається дефіцит боєприпасів, стріляє приблизно втричі більше, ніж Україна.

У матеріалі йдеться, що українським військовим тепер доводиться бути "більш вибірковими" до своїх цілей, наприклад, цілячись в техніку, а не в піхоту.

Відео дня

Нестача боєприпасів у ЗСУ - що відомо

Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що нестача боєприпасів обмежує просування країни на полі бою.

Минулого місяця міністри закордонних справ ЄС досягли історичної домовленості про постачання Києву одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року, в рамках якого країни будуть спільно закуповувати нові снаряди.

Але ця частина плану стримується через розбіжності з приводу того, компанії яких країн мають право на укладення контрактів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив у лютому, що альянс щосили намагається виробити достатньо боєприпасів, щоб не відставати від "витрат" України.

Варто додати, що за даними Financial Times, в Європі закінчується вибухівка для снарядів, що поставляються Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: