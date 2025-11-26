Загальна сума угоди з компанією Rheinmetall оцінюється у понад 100 млн євро.

Німецька збройова компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання кількох сотень баражуючих боєприпасів HERO від однієї з країн НАТО.

Як пише Мілітарний, загальна сума угоди оцінюється у понад 100 млн євро. Поставки розпочнуться у першому кварталі 2026 року і триватимуть увесь рік.

Виробництво боєприпасів буде здійснюватися в Італії на підприємстві RWM Italia за підтримки партнера UVision Air Ltd. Замовлені боєприпаси мають новітні протитанкові бойові частини, які розробила Rheinmetall.

Видання зазначило, що на заводі RWM Italia серійне випуск баражуючих боєприпасів уже працює на повну потужність.

Лінійка HERO має три модифікації і включає: HERO 30 — легкий переносний варіант для піхоти, HERO 120 - середній боєприпас для ударів по бронетехніці та стаціонарних цілях, а також HERO 400 - варіант середньої та великої дальності для ураження укріплених позицій.

Зброя Rheinmetall

В кінці літа повідомлялось, що Україна "‎підштовхнула"‎ Rheinmetall відкрити найбільший завод у Європі. В майбутньому підприємство зможе виготовляти приблизно 350 тис. снарядів на рік.

Тоды ж стало выдомо, що Rheinmetall побудує пороховий завод недалеко від України. Будівництво цього заводу має стартувати у 2026 році.

