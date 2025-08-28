Будівництво цього заводу має стартувати у 2026 році.

Німецький концерн Rheinmetall збудує пороховий завод у Румунії. Про це повідомили у Міністерстві економіки країни.

Відомо, що підприємство, де вироблятимуть порох для боєприпасів, зʼявиться у місті Вікторія. Будівництво цього заводу має стартувати у 2026 році і триватиме три роки.

Загалом на зведення підприємства планують виділити 535 мільйонів євро. Воно має забезпечити 700 нових робочих місць.

Рамкову угоду про будівництво заводу було підписано у Берліні румунським міністром Раду Міруцою. На церемонії також були присутні директор концерну Армін Паппергер та високопоставлені чиновники. Зокрема, йдеться про генерального секретаря НАТО Марка Рютте та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

У Європі розширюються оборонні заводи

Оборонні підприємства в Європі розширюються у три рази швидше, ніж у мирний час. Зараз вони займають понад 7 млн кв. метрів нових промислових площ. Йдеться про переозброєння історичних масштабів. І поява нових підприємств різко активізувалася після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

У липні стало відомо, що концерн Rheinmetall відкриє заводи з випуску Leopard 2. Компанія планує випустити тисячі машин для бундесверу. Аби впоратися з запланованими обсягами, буде побудовано 10 заводів. При цьому штат співробітників збільшать майже вдвічі.

