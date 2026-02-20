Відповідь 'Іскандерам': США випробовують новий радар для Patriot, - Defense Express

LTAMDS створена для виправлення одного за найбільших недоліків зенітних ракетних комплексів Patriot.

Армія США виділила 33,8 млн доларів компанії Lockheed Martin на підтримку проведення наземних та пускових випробувань РЛС Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) у складі ЗРК Patriot. Це означає перевірку забезпечення можливості перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет, як от "Искандер-М" та "Кинжал".

Як повідомляє Defense Express, очікується, що роботи за даним контрактом закінчиться 31 березня 2027 року.

У виданні нагадали, що LTAMDS створена для виправлення одного за найбільших недоліків зенітних ракетних комплексів Patriot - секторності огляду. Так, наявні сьогодні AN/MPQ-53 та AN/MPQ-65 забезпечують виявлення та наведення лише у обмеженому секторі, що дозволяло "закидати" ракети через сліпі зони.

Тепер, як зауважують аналітики, нова РЛС має одразу три радари, які забезпечують огляд одразу на 360 градусів. Таким чином мінімізуються можливості для ракет та дронів противника "просковзнути за спиною" у системи ППО.

Сама LTAMDS наразі проходить випробування для підтвердження власних можливостей у різних умовах. Для армії США, яка зараз модернізує власні комплекси, важливо перевірити, чи працює все як треба та не гірше ніж раніше.

"Наразі нова РЛС увійшла у стадію серійного виробництва із запланованими темпами щорічного випуску у 12 одиниць на рік. І вже навіть є перше іноземне замовлення у вигляді Польщі для її Patriot, при цьому також там локалізується виготовлення антен. Одначе у виробника, Raytheon, вже кажуть про купу повідомлень про зацікавлення багатьох інших клієнтів. Відповідно обсяги виробництва планують наростити одразу до 18 штук на рік, або на 50%", - мовиться у матеріалі.

Також наголошується, що наразі випуск LTAMDS забезпечено до 2030 року, для чого США поступово виділять 1,025 млрд доларів. Фактично це має стати основним радаром для майбутніх постачань Patriot, хоча напевно це і підніме ціну на один ЗРК.

Як повідомляв УНІАН, турецька балістична ракета Tayfun Block 4 після вдалих випробувань, вже у цьому році має надійти у серійне виробництво.

Tayfun це ціла серія ракет із дещо різними розмірами та характеристиками, де Block 4 наразі є найбільшою та найпотужнішою. Вперше цю нову версію Tayfun Block 4 представили лише 7 місяців тому у липні 2025 року.

Офіційно характеристики ракети Tayfun Block 4 не оголошуються. Проте, відомо, що вона має довжину близько 10 метрів та масу у 7,2 тонни. Водночас відомо характеристики меншої ракети Tayfun (блок не оголошується).

