Британський 'детектор шахедів' Skyperion провалив частину тестів в Україні

Система фіксує дрони з активним радіозв’язком, але безсила проти БПЛА, що працюють у режимі радіомовчання.

Британська компанія Metis Aerospace провела в Україні випробування свого нового легкого пасивного радіочастотного сенсора Skyperion для виявлення безпілотників. Однак тестування показало, що система здатна фіксувати не всі модифікації ударних дронів типу Shahed.

Про результати бойових випробувань директор компанії розповів виданню Janes. За його словами, сенсор успішно виявляв дрони Shahed-131/136 у версіях, оснащених телеметричними радіостанціями, відеозв’язком або комерційними стільниковими модемами.

Водночас безпілотники, що працюють автономно – із супутниковою навігацією та інерціальною системою наведення – залишаються фактично "невидимими" для Skyperion. Такі апарати діють у режимі радіомовчання, що унеможливлює їхнє виявлення пасивними RF-сенсорами.

Характеристики та перспективи

Skyperion призначений для широкосмугового пасивного радіочастотного моніторингу в діапазоні від 30 МГц до 18 ГГц. У компанії зазначають, що сенсор може інтегруватися у комплексні системи виявлення дронів, ідентифікуючи цілі на основі вбудованої бібліотеки сигналів.

Експерти наголошують, що результати випробувань вкотре підтверджують: жоден окремий засіб не здатен ефективно протидіяти всім типам безпілотників. Саме тому такі системи мають працювати у складі багаторівневої ППО.

Деталі застосування Skyperion в Україні не розкриваються. Водночас аналітики припускають, що закупівля комплексу для Сил оборони малоймовірна, оскільки українські виробники вже пропонують власні аналоги, адаптовані до умов фронту. Не виключається, що система може постачатися в межах військової допомоги.

Загалом Україна дедалі частіше виступає як майданчик для випробування сучасних технологій у сфері безпілотників та засобів протидії їм, накопичуючи унікальний бойовий досвід у цій галузі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у реальних бойових умовах протестують систему DWS-1 від французького стартапа Atreyd, що представляє собою "стіну дронів". Спершу її застосують проти "Шахедів", а згодом і проти КАБів.

Восени минулого року стало відомо, що в Україну вже відправили одну з систем Atreyd. Представник компанії у коментарі Business Insider назвав систему призначеною для протидії далекобійним ударним дронам. Вона, за його словами, має створити своєрідне "мінне поле з літаючих безпілотників".

