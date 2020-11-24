Американські військові нарощують можливості, які дозволять їм завдавати ракетний удар по російських силах на окупованому українському півострові.

Сухопутні війська США провезли пару пускових установок для ракет далекого радіусу дії поближче до форпосту Росії в Чорному морі. Минулого вівторка вони запустили кілька ракет, а потім повернули пускові установки на базу в Німеччині. Все відбулося за лічені години.

Одноденна місія нової артилерійської бригади Сухопутних військ США, які базуються в Європі, була підготовкою до високотехнологічної війни. Про це пише Forbes. Також вона була чітким сигналом для Москви. Сухопутні війська США у Європі відновили свою вогневу силу дальньої дії. І вони хочуть, що Росія про це знала.

Читайте такожУ Чорне море прямує американський есмінецьМісія, виконана американськими військовими 19 листопада, почалася на військовій базі Рамштайн в Німеччині. Солдати з 41 польової артилерійської бригади погрузили дві Високомобільні артилерійські ракетні системи на колісній базі (HIMARS) на борт транспортного літака Lockheed MC-130 ВПС США. Кожну з систем також супроводжували по три члени екіпажу.

Літаки доставили ракетні системи HIMARS в Румунію. Там вони були розгорнуті на румунському тренувальному полігоні, після чого були запущені ракети в Чорне море. Потім HIMARS своїм ходом повернулися на аеродром, де їх завантажили на борт Lockheed MC-130 і відправили назад в Німеччину.

Американські військові назвали місію "Швидкою інфільтрацією HIMARS". Це ключова здатність для нового підходу сухопутних військ до важкої вогневої сили. Замість повільної доставки зброї за допомогою залізниці чи автошляхів, пускові ракетні установки тепер швидко розгортають в потрібних місцях за допомогою повітряного транспорту. Це означає, що ракетні установки можуть з'явитися майже в будь-якій точці, де поруч є аеродром.

Читайте такожСША зайнялися розробкою системи взаємодії вертольотів та безпілотників у повітріШвидкість такого повітряного розгортання допомагає створити проблеми для контрбатарейного вогню ворога. Адже йому важко взяти на приціл ракетну установку, яка перебуває лише кілька годин поруч з його власними силами.

Місія, проведена минулого тижня, стала важливим поворотним моментом для Сухопутних військ США в Європі. Ця гілка американської армії десятиліттями не тримала ракетні установки на європейських базах. Остання така система покинула континент в 2006 році. Адже Пентагон відправив ці ресурси на війни в Іраку й Афганістані.

Вторгнення Росії в український Крим у 2014 році змінило пріоритети Сухопутних військ США. Чорне море швидко перетворюється на "російське озеро". З метою стримати подальшу агресію, Сухопутні війська США відправили 41-у польову артилерійську бригаду назад в Німеччину у 2018 році. Сьогодні бригада налічує 4 батареї, кожна з яких озброєна 9 пусковими установками. Щонайменше одна з них має системи HIMARS на колісній базі замість більш важких гусеничних MLRS.

12-тонна система HIMARS несе шість 270-міліметрові ракети, які долають від 60 до 160 кілометрів. Можливості 26-тонної MLRS вдвічі більші. Однак, перша з систем має перевагу, яка криються у її досить легкій вазі. Її можна транспортувати навіть за допомогою гвинтових транспортних літаків Lockheed C-130.

Читайте такожУ ЗСУ показали, як військові тренуються знешкоджувати диверсантів на кордоні з окупованим Кримом (відео)41-ша польова артилерійська бригада рік проходила підготовку в Німеччині, після чого її відправили в Естонію для участі в перших військових навчаннях. Росії це не сподобалося.

"Риторичне питання: як би відреагували американці на такі стрільби наших військ біля кордонів США?" - заявили у МЗС РФ.

"Російська критика навчань показала, що наш східний сусід стежить за навчаннями дуже пильно", - прокоментував міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

Швидка відправка ракетних систем у Румунію минулого тижня може бути ще більш провокативним. Особливо якщо пригадати, що Сухопутні війська США розробляють нові ракети для HIMARS і MLRS. Серед них протикорабельні ракети, а також ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. А від Румунії до узбережжя окупованого Криму всього 400 кілометрів. Тож системи HIMARS, які з'являються в Румунії й так само швидко зникають, - це серйозна загроза для російських сил.

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Переклад: Лесь Димань