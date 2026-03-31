США попросили Польщу перекинути батарею Patriot на Близький Схід: у Варшаві відповіли

США неофіційно попросили Польщу перекинути батарею Patriot на Близький Схід. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Журналісти нагадали, що польська армія має у своєму розпорядженні дві батареї систем ППО Patriot, що включають 16 пускових установок. Їхня повна бойова готовність була досягнута до кінця 2025 року.

Незабаром після публікації на цю інформацію відреагував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Наші батареї Patriot та їх озброєння використовуються для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО. У цьому плані нічого не змінюється, і ми не плануємо їх нікуди переміщати! Наші союзники прекрасно знають і розуміють, наскільки важливі завдання, які ми тут виконуємо. Безпека Польщі є абсолютним пріоритетом", – написав він на своїй сторінці в соцмережі X.

Країни Перської затоки майже вичерпали запаси ракет для Patriot

Раніше Bloomberg писало, що країни Перської затоки за час війни США та Ізраїлю проти Ірану витратили більшу частину своїх ракет для систем ППО Patriot. Йдеться щонайменше про 2400 ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували на озброєнні до початку бойових дій.

Таким чином, значна частина арсеналу протиповітряної оборони була використана за короткий період, що підкреслює інтенсивність ракетних атак і навантаження на системи перехоплення.

